Ale kosmos! Laboratoria i prototypownia dla toruńskich firm. Kiedy powstaną?

Toruń Space Labs, czyli miejsce, w którym konstruktorzy będą mogli przygotowywać i testować swoje wynalazki – powstanie w pobliżu Młynów Richtera.

W środę podpisano umowę z wykonawcą. Prace powinny zakończyć się w czerwcu przyszłego roku.– Ta infrastruktura jest rozszerzona o laboratoria, gdzie firmy będą mogły materializować swoje technologie, testować je, sprawdzać, w modelu bardzo dla nich atrakcyjnym, bo same nie musiały tego tworzyć. Natomiast czymś nowym na toruńskim rynku będzie prototypownia – Paweł Żywiecki, prezes Fundacji „Przedsiębiorczy Toruń”.Wartość całego projektu to 22 mln zł z czego 15 mln to wsparcie z Unii Europejskiej.Przygotowanie inwestycji zajęło więcej czasu niż wcześniej zakładano. Początkowo budowa miała zakończyć się w 2020 roku.