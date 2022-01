Pierwszy koncert WOŚP odbył się 30 lat temu w Ciechocinku. Macie pamiątki? [wideo]

Za dwa tygodnie, już po raz trzydziesty odbędzie się zbiórka pieniędzy pod szyldem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwszy finał orkiestry odbył się 15 lutego 1992 roku w Sali Malinowej liceum w Ciechocinku - miejscowe zespoły Zdrowa Woda i Łowcy zagrały z Jurkiem Owsiakiem.

Pracownicy ciechocińskiego Miejskiego Centrum Kultury czekają na wspomnienia z pierwszego koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w CiechocinkuDyrektor ciechocińskiego MCK Agnieszka Dąbrowska zachęca do przysyłania tekstów i zdjęć.- Jeżeli ktoś z państwa ma wspomnienia związane z pierwszym finałem WOŚP -u, to zachęcamy do tego, żeby się z nami tymi wspomnieniami podzielić. Wiemy, że dużo osób uczestniczyło w tym w koncercie, ja nie, ponieważ byłam jeszcze wtedy małą dziewczynką. Finał odbywał się w sali, której już nie ma. Miejsca nie ma, ale duch pozostał - mówi Agnieszka Dąbrowska.Wspomnienia - także fotograficzne - można przesyłać na adres: zdroj@ciechocinek.pl Relacje mają być opublikowane na stronie internetowej.Więcej w materiale dźwiękowym - m.in. wspomnienia z początków WOŚP-u - rozmowa Jerzego Owsiaka z członkami zespołu Zdrowa Woda - Piotrem Krajniakiem i Sławomirem Małeckim oraz relacja z koncertu Zdrowej Wody w telewizyjnym programie „Róbta co chceta"