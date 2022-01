Medal dla 8-letniej Asi z Grudziądza. Natychmiast zareagowała widząc dym w oknach!

8-letnia Asia Malinowska z Grudziądza dostała nagrodę - medal komendanta głównego straży pożarnej „Iuvenis Forti”. Wyróżnioną ją za bohaterską postawę. Dziewczynka zauważyła w jednym z okien budynku przy ul. Fortecznej pożar i zawiadomiła o tym dorosłych.

- Przed świętami Bożego Narodzenia Asia będąc na spacerze ze swoim wujkiem zauważyła dym w oknie jednego z mieszkań, w którym właśnie wybuchł pożar. Asia uparła się, była pewna, że tam się coś złego dzieje i przekonała swojego wujka, aby interweniował. I on pobiegł, by ratować mieszkańców tego mieszkania - mówi Joanna Szumlińska, dyrektor SP nr 9 w Grudziądzu, w której uczy się Asia.Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustanowił Odznakę „Iuvenis Forti”, która przyznawana jest młodym ludziom, którzy swoją wzorową - godną naśladowania postawą przyczynili się do uratowania życia i zdrowia innych osób, wykazując się wiedzą i umiejętnościami, rozsądkiem, odwagą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej.Więcej w materiale Marcin Dolińskiego.