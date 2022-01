Filmy, książki, gry miejskie i sport. Bydgoskie ferie zapowiadają się ciekawie!

17 stycznia na Kujawach i Pomorzu zaczynają się ferie zimowe. Bydgoskie instytucje kultury i sportu są doskonale przygotowane na tę okoliczność. Do wyboru są m.in. warsztaty, zajęcia edukacyjno-plastyczne, pokazy filmów czy trzymający w napięciu pokój zagadek.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy

Zajęcia edukacyjno-plastyczne w bibliotekach osiedlowych

Miejskie Centrum Kultury

GALERIA MIEJSKA BWA

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum Kanału Bydgoskiego

Sport









Pływalnia Aqua Fordon – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Pływalnia Piąta Fala – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Pływalnia Czwórka – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Pływalnia Perła – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Pływalnia Ikar – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Pływalnia Sardynka – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Pływalnia Neptun – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Pływalnia Bryza – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Pływalnia Laguna – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do 14:00

Lodowisko przy ul. Tomasza Golloba 7 – od poniedziałku do piątku od godziny otwarcia do godz. 14:00 (ostatnie wejście o 13:00).