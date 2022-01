Przełożą ruch na nową jezdnię. Zmiany na ul. Smukalskiej w Bydgoszczy

Trwa przebudowa ul. Smukalskiej w Bydgoszczy. Od środy (12 stycznia) kierowców czekają kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Większość prac po stronie wschodniej została już wykonana - to m.in. nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa oraz prace ziemne. Jednak w związku z pogarszającym się stanem dotychczasowej nawierzchni, w środę ruch zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię, a dodatkowo na jego fragmencie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Nadal zamknięty będzie wlot ulicy Smętowskiej. Zmiany na tym odcinku potrwają około dwóch miesięcy.W ramach inwestycji przebudowany będzie prawie 3-kilometrowy odcinek Smukalskiej łączący osiedle Piaski i Smukałę. Zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Oprócz nowej nawierzchni, pojawią się chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.Prace mają się zakończyć w drugiej połowie 2023 roku. Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.