Ciepło ze słomy ogrzeje mieszkania w Grudziądzu. Ma być taniej i ekologicznie

Miejska spółka ciepłownicza OPEC w Grudziądzu wybuduje potężny kocioł na biomasę. To jedna z pierwszych tego typu instalacji w Polsce.

- Umożliwi ona ograniczenie spalania węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i energii elektrycznej, co przełoży się na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Pozwoli także na zdecydowane obniżenie kosztów wytwarzania związanych głównie z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla - wyliczając korzyści dla środowiska i mieszkańców Marek Jopp specjalista do spraw promocji OPEC w Grudziądzu.Budowa kotła to część większej strategii spółki, aby już za 3 lata udział energii wytwarzanej węgla w procesie ogrzewania wyniósł maksymalnie do 50 proc. Inwestycja finansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma być gotowa w pierwszym kwartale 2024 r. Jej koszt wyniesie 72 mln zł.