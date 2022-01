Do zderzenia trzech aut osobowych doszło ok. godziny 17.20

Do zderzenia trzech aut osobowych doszło ok. godziny 17.20 na odcinku drogi krajowej nr 25, pomiędzy Bydgoszczą i Inowrocławiem.Zablokowane były dwa pasy ruchu, ale obecnie już wszystko wróciło do normy.