Orszaki Trzech Króli, czyli kolędnicy na ulicach miast [wideo, zdjęcia]

Kilka tysięcy mieszkańców Bydgoszczy wzięło udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł śródmiejskimi ulicami ze Starego Rynku do bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo. W przebraniu pasterza szedł biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.

Orszak w Bydgoszczy zorganizowano po raz dziewiąty. Scenariusz imprezy bazował na ewangelicznym przekazie - Mędrcy ze Wschodu wyruszają za betlejemską gwiazdą, aby w niepozornej szopie odkryć prawdziwego Boga. W rolę króla królów i innych postaci wcielili się aktorzy amatorzy.





Królowie Europy - Kacper - i Azji - Melchior - przemierzali trasę na koniach, a król Afryki - Baltazar - na wielbłądzie. W rolę afrykańskiego króla wcielił się mieszkający w Bydgoszczy od 30 lat, a pochodzący z Ghany, nauczyciel Ernest Essuman Mensah, reprezentujący Kościół metodystyczny.





Król Melchior poprowadził orszak zielony symbolizujący nadzieję, król Kacper - orszak czerwony symbolizujący miłość, a król Baltazar - orszak niebieski symbolizujący wiarę. W orszaku podążali m.in. Symeon i prorokini Anna, członkowie dworów. Jak co roku nie zabrakło szczudlarzy w strojach aniołów.





Wolontariusze rozdawali wszystkim chętnym ozdobne korony z tektury, tak aby - jak podkreślali organizatorzy - każdy mógł poczuć się w tym dniu jak trzej Mędrcy - ujrzeć światło betlejemskiej gwiazdy, pójść za nią i odnaleźć prawdę, dobro i piękno.





W czasie przemarszu uczestnicy śpiewali kolędy. Odtwórca króla afrykańskiego zaśpiewał kolędę w swoim rodzimym języku.





- Orszak Trzech Króli jest formą świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego. Bóg objawił się całemu światu. Tym, którzy go uznali i na niego czekali oraz tym, którzy się go spodziewali. Bóg chce ofiarować swoją miłość każdemu człowiekowi. Chce się z nim spotkać i uczynić go szczęśliwym, tak jak dobry ojciec chce dać wszystko co najlepsze każdemu ze swoich dzieci. (…) Cieszę się, że mogę tę radość przeżywać z innymi na orszaku - powiedział Patryk Abdoul-Turkosz, odgrywający króla azjatyckiego.





Orszak Trzech króli zakończył się w bazylice św. Wincentego a Paulo, gdzie trzej królowie pokłonili się nowo narodzonemu Jezusowi. W roli świętej Rodziny wystąpili Maria i Tomasz Pietrzakowie z siedmiomiesięcznym Franusiem.





Główni organizatorzy bydgoskiego orszaku to Ruch Światło-Życie, Ośrodek Fundacji Światło-Życie i parafia św. Wincentego a Paulo.

Toruń

- Jest to - chciałoby się czasami powiedzieć - spektakl, ale orszak to jest coś żywego, co tworzy poczucie wspólnoty, która wypływa tylko dlatego, że gromadzi nas ten jeden duch, który przyszedł. To świętowanie także poprzez te kolorowe barwne orszaki czy kolędy pobudza do tego, że człowiek chwali Pana Boga - powiedział ks. Maciej Tyckun, organizator bydgoskiego orszaku.Po zakończeniu orszaku odbyła się msza św. pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka.Na Pomorzu i Kujawach orszaki odbyły się również w innych miejscach, między innymi w Grudziądzu, Chełmży, Warlubiu czy Żninie.W Toruniu orszak trzech króli w tym roku zastąpiło śpiewanie kolęd przy szopce na Rynku Nowomiejskim. Zmiana formuły ma związek z epidemią SARS-CoV- koronawirusa. Do 2020 roku orszak gromadził na ulicach miasta tysiące osób, które uczestniczyły w barwnym przemarszu głównymi traktami Starówki. W tym roku władze miasta postawiły na nieco bardziej kameralne uroczystości. Trzygodzinny (13:00 -16:00) koncert kolęd odbył przy szopce na Rynku Nowomiejskim, a zgromadzonym torunianom i turystom towarzyszyły ogromne figury trzech króli, wzorowane na hiszpańskich gigantes.Święto Objawienia Pańskiego, nazywane także Epifanią lub świętem Trzech Króli, jest jednym z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół – (w III wieku w Kościele wschodnim, a w IV wieku w Kościele zachodnim).Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać trzema królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są w Kolonii (Niemcy).W Polsce 6 stycznia to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Taca zbierana tego dnia w świątyniach przekazywana jest na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego utrzymywane jest Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz wspierani są misjonarze z Polski.Od 2011 r. 6 stycznia to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy, podobnie jak w innych państwach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy w Szwajcarii.