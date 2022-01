Nawet 10 lat więzienia grozi trzem byłym pracownicom Urzędu Miejskiego w Świeciu. Kobiety prowadziły podwójną księgowość i przywłaszczały sobie pieniądze z podatków.

Prokuratura Rejonowa w Tucholi skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia w tej sprawie. - Marlena P., Ewa M. i Maria C. zostały oskarżone o przywłaszczenie na szkodę Urzędu Miasta i Gminy w Świeciu pieniędzy w wysokości blisko miliona złotych - mówi prokurator rejonowy Marcin Przytarski. - Panie tworzyły tzw. podwójną księgowość, przywłaszczając sobie pieniądze z wpłat dokonywanych z tytułu podatków od nieruchomości, od środków transportowych i opłat za targowisko – dodaje.Dwie z oskarżonych kobiet nie przyznały się do popełnionych przestępstw i odmówiły składania wyjaśnień. Trzecia przyznała się do winy i wskazała mechanizm postępowania. Kobieta, która się przyznała oddała urzędowi 100 tys. złotych.