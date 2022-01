Zmarł Wiesław Wójcik, były wydawca Ilustrowanego Kuriera Polskiego

Był dziennikarzem, prezesem i redaktorem naczelnym ogólnopolskiego dwutygodnika budowlanego „Profile", a także byłym wydawcą Ilustrowanego Kuriera Polskiego. Wiesław Wójcik zmarł w poniedziałek (3 stycznia) rano.

- To był człowiek wielkiego serca, nigdy nie słyszałem, żeby mówił coś do kogoś podniesionym głosem. Zawsze skłonny do rozmowy, dialogu, przyjazny, pomocny - tak wspomina zmarłego Andrzej Cieślik, prezes zarządu Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa. - W pamięci firm bydgoskich – także z województwa, z całej Polski – pozostanie jako osoba bardzo pozytywnie nastawiona do świata i do ludzi,Zmarłego przyjaciela wspomina także na Facebooku Jacek Rutkowski. - To był wybitny działacz społeczny, dziennikarz, redaktor naczelny ogólnopolskiego dwutygodnika ogólnobudowlanego ,,Profile” i prezes zarządu ,,Profile-Biznes” sp. z o.o. w Bydgoszczy. - Zawsze nas wspierał i towarzyszył w najważniejszych wydarzeniach firmy, fundacji, ale także moich prywatnych, osobistych imprezach - pisze Jacek Rutkowski. - Wiesław byłeś zawsze pełen życzliwości i ciepła, dawcą dobrej energii pomagającej i budującej wszystkich. Choroby cywilizacyjne, COVID, zabrały nam Ciebie Wiesławie z tego świata. Jednak na zawsze pozostaniesz w naszych sercach, a Twoje dzieła dziennikarskie sukcesy, nagrody, będą na zawsze pomnikiem wielkości, dobroci i tego wszystkiego co robiłeś dla dobra budownictwa, gospodarki i wielu ludzi.Pogrzeb Wiesława Wójcika odbędzie się w piątek (7 stycznia) o godz.12.00 na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej 10 w Bydgoszczy.