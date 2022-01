W Tucholskim Parku Krajobrazowym rozpoczyna się zimowe liczenie nietoperzy. Już po raz 16. pracownicy parku wraz z mieszkańcami będą starali się policzyć gatunki i liczbę tych sympatycznych ssaków.

– Od 2002 roku w Tucholskim Parku Krajobrazowym inwentaryzujemy hibernujące nietoperze przy współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Oznaczamy nietoperze w trudnodostępnych miejscach, bo to nie są tylko nietoperze wiszące, one chowają się w rożne szczeliny. Wykorzystujemy do tego m.in. kamery inspekcyjne – mówi Rafał Borzyszkowski.Pracownicy parku proszą o zgłaszanie przez mieszkańców możliwych miejsc, gdzie mogą hibernować te ssaki.