Koalicja Obywatelska chce zmniejszyć podwyżki cen gazu. W jaki sposób?

– Przygotowana przez rząd tarcza antyinflacyjna jest dziurawa jak durszlak – uważa posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko. Na konferencji prasowej w Inowrocławiu przedstawiła propozycje związane z podwyżką cen gazu.

Koalicja Obywatelska chce, żeby ze wsparcia mogły skorzystać zarówno gospodarstwa indywidualne oraz mieszkania podlegające pod wspólnoty i spółdzielnie.– My jako KO złożyliśmy do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który zmienia definicję odbiorcy indywidulanego w prawie energetycznym, tak aby wspomóc wszystkie te podmioty. Tarcza inflacyjna nie obejmuje również podmiotów samorządowych: szkół, dps-ów, szpitali – powiedziała Magdalena Łośko.We wtorek Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, nazywanej potocznie „lex Czarnek”. Jeżeli zmiany wejdą w życie, organizacje pozarządowe nie będą mogły wejść do szkoły bez zgody kuratora oświaty - powiedziała Magdalena Łośko.– Wiemy, że kurator jest mianowany przez ministra, więc to będzie odgórna decyzja, które organizacje mogą wejść do szkoły, a które nie. Będzie to ideologizacja naszych dzieci, uczniów. Takim przykładem jest WOŚP. Dotychczas prowadziła zajęcia w szkołach związane z pierwszą pomocą, a wiemy, że obecna władza nie sympatyzuje z WOŚP, więc może zakazać wejścia do szkół – dodała Magdalena Łośko.– Chcemy urealnienia nadzoru pedagogicznego, a nie wprowadzenia nowego – powiedział w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Przypomniał, że organem tego nadzoru w szkołach od kilkudziesięciu lat jest kurator i to on odpowiada za treści, jakie są tam przekazywane.