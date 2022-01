Był bity, więc wyskoczył z czwartego piętra. Tragedia na imprezie w Grudziądzu

Ciężko ranny jest 53-letni mężczyzna, który w Nowy Rok wyskoczył przez okno budynku w Grudziądzu. Policjanci zatrzymali pijaną parę, która bawiła się z nim na imprezie.

Do zdarzenia doszło w Nowy Rok na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu. Policjanci otrzymali informację, że mężczyzna wyskoczył przez okno z czwartego piętra.- W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że w jednym z mieszkań odbywało się spotkanie towarzyskie. W czasie jego trwania 47-letni mężczyzna kilkukrotnie uderzył 53-latka, po czym pokrzywdzony wyskoczył z okna doznając licznych obrażeń ciała. Z miejsca został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala – relacjonuje podkomisarz Robert Szablewski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu.Śledczy zatrzymali 47-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę. Oboje znajdowali pod znacznym działaniem alkoholu. Po wytrzeźwieniu zostali przesłuchani. 45-latka w charakterze świadka, natomiast 47-latek usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała oraz gróźb karalnych. Ponadto prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny, poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. 47-latkowi grozi teraz do pięciu lat pozbawienia wolności.