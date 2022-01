Stypendia dla Prymusów Zawodów. Ile dostają i na co mogą przeznaczyć pieniądze?

Nawet 5 tysięcy złotych wynosi stypendium marszałkowskie dla najzdolniejszych uczniów szkół branżowych i techników w regionie.

W ramach projektu „Prymusi Zawodu Pomorza i Kujaw II" wsparcie w tym roku szkolnym trafia do 350 uczniów techników i 150 uczniów szkół branżowych. To w sumie prawie 1 mln 400 tysięcy zł.Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 złotych miesięcznie. Pieniądze można wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły.Wśród szkół w regionie z największą liczbą stypendystów są Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (42 stypendystów), Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim (23 stypendystów) i Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu (22 stypendystów).