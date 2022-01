Lotnicze pogotowie zabrało kierowcę do szpitala. Wypadek na DK nr 25

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Niechorzu (powiat sępoleński)

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w Niechorzu (powiat sępoleński). Kierowca mitsubishi na łuku drogi stracił panowanie nad autem, zjechał na przeciwległy pas drogi i bokiem uderzył w nadjeżdżający inny samochód.

W wyniku tej kolizji 49-letni kierowca mitsubishi został poszkodowany i przez lotnicze pogotowie ratunkowe przetransportowany do szpitala.- Po wypadku łącznie aż cztery osoby trafiły do szpitali - poza kierowcą mitsubishi, także 35-letni kierujący hyundaiem wraz z dwójką dzieci w wieku 2 i 5 lat - informuje Małgorzata Warsińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.Zablokowana była droga krajowa nr 15, obecnie już wszystko wróciło do normy.