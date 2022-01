Pandemia koronawirusa w regionie w roku 2021. Najgorszy był kwiecień

W minionym roku przeżyliśmy dwie fale pandemii koronawirusa. W naszym regionie zakażenie wykryto u ponad 156 tysięcy osób. Zmarło ponad 4,5 tysiąca zakażonych. Covidowy 2021 rok w Kujawsko-Pomorskiem podsumował Maciej Wilkowski.

Najwięcej zakażeń - 34,4 tys. odnotowano w marcu, drugi jest grudzień, w którym potwierdzono 30,31 tys. tys. przypadków. Na końcu tej listy znajdziemy lipiec - tylko 130 zakażeń, co w porównaniu z ostatnimi dziennymi raportami, w których nierzadko było ponad tysiąc przypadków, wydaje się wręcz nieprawdopodobne.Podczas trzeciej fali epidemii, z którą mieliśmy do czynienia w pierwszych miesiącach minionego roku najwięcej zakażeń jednego dnia potwierdzono 25 marca u 2254 osób. Podczas czwartej fali, rekordowym dniem był 2 grudnia. Wtedy to informowano o 1726 zakażeniach koronawirusem.W naszym województwie w minionym roku zmarło ponad 4,5 tysiąca osób z COVID-19.Najbardziej tragiczny był pod tym względem kwiecień, w którym odnotowano 911 zgonów. Najmniej było ich w sierpniu, kiedy to zmarło 5 zakażonych osób.