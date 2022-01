Dla kogo kolejne Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd? My już wiemy

Wioślarka Katarzyna Zillmann i żeglarka Jolanta Ogar-Hill odsłonią swoje Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu. Nazwiska laureatek ogłosił prezydent Michał Zaleski podczas Prezydenckiej Gali Noworocznej w toruńskich Jordankach.

Katarzyna Marta Zillmann (ur. 26 lipca 1995 w Toruniu) to polska wioślarka, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata i Europy. Wielokrotnie stawała na podium Pucharu Świata.W 2017 zajęła 4. miejsce w czwórce podwójnej na mistrzostwach Europy, a następnie w tej samej konkurencji zdobyła srebrny medal mistrzostw świata (z Agnieszką Kobus-Zawojską, Martą Wieliczko i Marią Springwald).W 2018 została mistrzynią Europy i mistrzynią świata w czwórce podwójnej (w obu startach z Agnieszką Kobus-Zawojską, Martą Wieliczko i Marią Springwald.W 2019 została wicemistrzynią świata w czwórce podwójnej (z Agnieszką Kobus-Zawojską, Martą Wieliczko i Marią Springwald).W 2021 zdobyła srebrny medal w czwórce podwójnej na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Osadę tworzyły: Marta Wieliczko (Wisła Grudziądz), Agnieszka Kobus-Zawojska (AZS-AWF Warszawa) i Maria Sajdak (AZS-AWFiS Gdańsk).W sierpniu 2021 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.W 2017 uratowała niedoszłego samobójcę, który skoczył z mostu do Wisły. Podczas akcji ratunkowej zniszczeniu uległa łódka Zillmann, która później została odkupiona przez Urząd Miasta.Jolanta Ogar-Hill (ur. 28 kwietnia 1982 w Brzesku) – polska i austriacka żeglarka w klasie 470, trzykrotna olimpijka (2012, 2016 i 2020), wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni Europy i świata.Zanim została żeglarką, przez ponad 10 lat grała w siatkówkę w I i II lidze, najpierw w Gryfie Brzesko, potem w Sandecji Nowy Sącz, a następnie w Armaturze Kraków. Była lewą atakującą. W 2006 roku pod wpływem dr Witolda Dudzińskiego, lekarza reprezentacji Polski w żeglarstwie, zaczęła uprawiać żeglarstwo. Jej partnerką w klasie 470 została Katarzyna Tylińska.W 2008 roku została załogantką Agnieszki Skrzypulec. Razem zdobyły siedem tytułów mistrza Polski i kwalifikując się do IO w Londynie, w których zajęły 12. lokatę. Po igrzyskach przyjęła propozycję przejścia do reprezentacji Austrii, w której jej partnerką została Lara Vadlau.Z Valdau w styczniu 2013 w Miami odniosła zwycięstwo w otwartych mistrzostwach Ameryki Północnej, a w mistrzostwa Europy zajęła 3 miejsce. W czerwcu 2014 roku uzyskała obywatelstwo austriackie.Miesiąc później zdobyła mistrzostwo Europy, a we wrześniu 2014 r. mistrzostwo świata i kwalifikację do igrzysk w 2016 r. Sukcesy 2014 roku zostały nagrodzone w Austrii nagrodą „zespołu roku”. Po czterech latach wróciła do reprezentacji Polski, ponownie tworząc jedną załogę ze Skrzypulec.W 2021 na igrzyskach olimpijskich w Tokio została wicemistrzynią olimpijską (w załodze z Agnieszką Skrzypulec). Jest zawodniczką klubu UKŻ Wiking Toruń.W sierpniu 2021 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.