Coraz ładniej przy Dworcowej. Wyremontowano kolejną kamienicę

Przy ulicy Dworcowej wypiękniała kolejna neobarokowa kamienica. Masywny budynek z numerem 75 wraz z wcześniej odnowionymi sąsiednimi kamienicami tworzy teraz jedną z ładniejszych pierzei ważnej ulicy.

Kamienica powstała w latach 1911-1912. Budowniczym był Otto Müller, utalentowany bydgoski architekt, który zaprojektował również kilka innych eleganckich kamienic w najlepszych standardach swojej epoki np. na Starym Rynku 20. Kamienica została wzniesiona na planie litery „T”. Posiada aż 5 kondygnacji oraz użytkowe poddasze. Co ciekawe większa jej część posadowiona jest na tyłach parceli.Najokazalej prezentuje się elewacja frontowa od strony ulicy. Wystrój zachowuje klasycyzującą formę podkreśloną między innymi prawie idealną symetrią. Jednocześnie wydatne wykusze oraz loggie z wypuszczonymi tarasami sprawiają, że linia elewacji jest bardzo płynna. Na fasadzie w obrębie parteru zastosowano boniowanie. W osi budynku znajduje się portal wejściowy zdobiony rozbudowaną płaskorzeźbą. Wyjątkową elegancją charakteryzują się również oryginalne drzwi. Środkową cześć wieńczy półkolisty szczyt. Budynek pełni funkcję mieszkalną. Na parterze funkcjonują lokale usługowe. Od kilkudziesięciu lat jeden z nich zajmuje bar mleczny. W poddasze wkomponowano cztery lukarny. Elewację zdobią również kute balustrady balkonów, gzymsy i skromne płaskorzeźby w centralnej części. Na wysokości II piętra zachowana jest oryginalna stolarka okienna z charakterystycznymi podziałami. Po remoncie fasada utrzymana jest w beżowo-białej kolorystyce.Przy wejściu do budynku znajduje się tablica poświęcona pamięci Andrzeja Szwalbego, wieloletniego dyrektora Filharmonii Pomorskiej i organizatora życia muzycznego Bydgoszczy, który przez wiele lat mieszkał pod tym adresem. Był on m.in. inicjatorem budowy gmachów filharmonii, opery oraz bwa. Jego działalność pozwoliła również na powołanie Akademii Muzycznej.