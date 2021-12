Powiat mogileński ma nowego starostę, dotychczasowy został odwołany

Fot. zrzut ekranu

Tomasz Krzesiński został nowym starostą mogileńskim. Decyzja zapadła podczas sesji Rady Powiatu Mogileńskiego. Wcześniej radni odwołali dotychczasowego starostę - Bartosza Nowackiego.

Bartosz Nowacki był starostą mogileńskim od listopada 2018 roku. Miesiąc temu pojawił się wniosek o jego odwołanie. Podpisało się pod nim 12 radnych z wszystkich klubów. Wnioskodawcy zarzucili staroście nieefektywność i hamowanie rozwoju powiatu mogileńskiego, nieumiejętność rozwiązywania problemów, niegospodarne dysponowanie środkami publicznymi oraz apodyktyczny sposób sprawowania władzy. Na sesji Bartosz Nowacki odpierał zarzuty.



- Przez 3 lata starałem się, abyście odczuli Państwo poprawę życia w naszej małej Ojczyźnie. To były inwestycje w służbę zdrowia, wyremontowane i zmodernizowane drogi w tym okresie, w całym powiecie. Myślę, że to świadczy o nas. W ciągu 3 lat spłaciliśmy pożyczki oraz środki zaciągnięte przez poprzedni zarząd w kwocie 3 mln zł - argumentował Bartosz Nowacki.



To jednak nie przekonało radnych. 13 na 17 z nich zagłosowało za odwołaniem Bartosza Nowackiego. Na stanowisku zastąpi go Tomasz Krzesiński, który otrzymał 12 głosów. Dotychczasowy członek zarządu powiatu podziękował za zaufanie. Podkreślił, że nie jest komfortowo przejmować urząd w takich okolicznościach, zaapelował o wyciszenie emocji i patrzenie w przyszłość. Zapewnił też, że będzie współpracował z każdym.



Mieszkańcom Strzelna Tomasz Krzesiński obiecał, że będzie się starał, aby do końca kadencji zrealizować złożone obietnice w kwestii m.in. służby zdrowia, dróg i oświaty.