Nowy przewodniczący i projekt budżetu. Relacja z sesji włocławskiej rady miasta

Włocławscy radni wybrali nowego przewodniczącego Rady Miasta, zdecydowali też o przyjęciu projektu budżetu Włocławka na 2022 rok.

Nowym przewodniczącym włocławskiej rady miasta został Piotr Kowal z Nowej Lewicy. Zastąpi swojego klubowego kolegę Stanisława Wawrzonkoskiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji.



- Przez trzy kadencje było dla mnie wielkim zaszczytem i przyjemnością przewodniczyć tej radzie. Mogłem pracować z trzema prezydentami, każdym z innej opcji i w każdym przypadku współpraca odbywała się na poziomie partnerskim, ze zrozumieniem i wielkim szacunkiem - powiedział Stanisław Wawrzonkoski.



- Stanisław jest typowym przykładem „państwowca”. Bez względu na to, jaką pełni funkcję, zawsze dobro publiczne stawia na pierwszym miejscu - ocenił Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.



Ustępujący przewodniczący za swoją pracę na rzecz miasta został odznaczony medalem prezydenta.



Nowy przewodniczący Rady Miasta we Włocławku Piotr Kowal ma 28 lat. Jest szefem klubu radnych SLD i wiceprzewodniczący SLD w województwie. To jego pierwsza kadencja.



- Pragnę zadeklarować, że będę starał się być przewodniczącym wszystkich radnych - mówił Piotr Kowal tuż po wyborze.



Radni decydowali na sesji także o przyjęciu budżetu Włocławka na 2022 rok. Przyszłoroczne dochody oszacowano na 775 mln zł, deficyt budżetowy wyniesie blisko 98 mln zł. Miasto zamierza go pokryć z długoterminowego kredytu. Na inwestycje przeznaczono ponad 157 milionów. W planach są m.in. przebudowa mostu przez Wisłę na zaporze wodnej, przebudowa ul. Lipnowskiej, budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej oraz budowa alternatywy dla Alei Jana Pawła II. W kamienicy przy ul. 3 Maja 18 ma powstać Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości, a na rogu ulic Królewieckiej i Żabiej - Interaktywne Centrum Fajansu. Budżet zakłada również przebudowę Urzędu Miasta oraz zagospodarowanie Parku Sienkiewicza.



Jak mówiła na sesji skarbnik miasta Honorata Baranowska projekt budżetu stworzono w wyjątkowo trudnych warunkach.



- Konstruowanie budżetu odbywało się w warunkach niepewności o niespotykanej do tej pory skali, wywołanej przez postępującą inflację, nienotowany dotąd od wielu, wielu lat wzrost cen energii i paliw, przez panującą pandemię, jak również wdrażanie przez administrację rządową reform wynikających z rządowego programu „Polski Ład”. Istotnym elementem naszej polityki finansowej będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej. Niestety osiągnięcie tego celu może wiązać się z dużymi trudnościami - mówiła Honorata Baranowska.



Ostatecznie za przyjęciem budżetu opowiedziało się 17 radnych. Pięcioro radnych PiS wstrzymało się od głosu. Nie było głosów przeciwnych.