Nowy mammograf dla Włocławka. Tylko cztery takie mamy w regionie

Nowy mammograf oddano do użytku we Włocławku/fot. Agnieszka Marszał

Nowoczesny aparat mammograficzny za ponad 850 tys. zł znalazł się na wyposażeniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. W środę uroczyście oddano go do użytku.

Miasteczko zdrowia stanęło w Ciechocinku. Na miejscu badania i szczepienia Wszystko o programie Profilaktyka 40 Plus na pikniku w Ciechocinku Nie zaszkodzi się przebadać! I to bezpłatnie! Rak jajnika jest podstępny, czasem nawet USG go nie wykaże. Bądźmy czujne!



- Kiedy pan dyrektor rok temu przekazał nam, że niestety stary sprzęt kompletnie nie nadaje się do użytku, szukaliśmy wszędzie pieniędzy. Znaleźliśmy wtedy zrozumienie u pani minister Anny Gembickiej. Nie byłoby tak wyjątkowego dnia, gdyby nie jej przychylność – dodał starosta włocławski.



To czwarty aparat w naszym województwie, pierwszy taki we Włocławku. Na zakup mammografu powiat włocławski uzyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 700 tys. zł.

Wstęgę przecięli wiceminister Anna Gembicka, starosta włocławski Roman Gołębiewski i Sławomir Paździerski - dyrektor zespołu przychodni. - Aparat jest wyposażony w tomosyntezę. To jest narzędzie dla lekarza, dzięki któremu będzie mógł dokładniej i precyzyjniej zwizualizować zmiany strukturalne w piersiach. Dzięki niemu mamy możliwość precyzyjnego i wczesnego diagnozowania – tłumaczył Sławomir Paździerski.- Kiedy pan dyrektor rok temu przekazał nam, że niestety stary sprzęt kompletnie nie nadaje się do użytku, szukaliśmy wszędzie pieniędzy. Znaleźliśmy wtedy zrozumienie u pani minister Anny Gembickiej. Nie byłoby tak wyjątkowego dnia, gdyby nie jej przychylność – dodał starosta włocławski.To czwarty aparat w naszym województwie, pierwszy taki we Włocławku. Na zakup mammografu powiat włocławski uzyskał dotację z budżetu państwa w wysokości 700 tys. zł.