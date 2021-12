Prezydent Torunia: Łóżek covidowych wystarczy, nowe nie powstaną

- Nie będzie dodatkowych miejsc covidowych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu - poinformował na konferencji prasowej prezydent Michał Zaleski.

W piśmie do ministerstwa zdrowia samorząd i dyrekcja szpitala wyjaśniali, że ograniczy to przyjmowanie pacjentów z innymi schorzeniami. Dokument został rozpatrzony pozytywnie.- Otrzymaliśmy zmianę decyzji. Wojewoda zdecydował się, aby utrzymać w szpitalu miejskim 48 łóżek – czyli tyle, ile prosiliśmy ministra zdrowia, za pośrednictwem wojewody. Dzisiaj 32 łóżka są zajęte, więc 48 to na dziś liczba wystarczająca – tłumaczy prezydent Zaleski.W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu wyznaczonych jest 90 łóżek covidowych, a faktycznie utworzono tam 68, w tym 14 dla dzieci. - Zajętych na dziś jest 51 – mówił prezydent.