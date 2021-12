W Wigilię ktoś wyrzucił do rowu szczeniaki! Pieski wzięli do domu policjanci [zdjęcia]

Dwa zmarznięte, głodne i ośnieżone szczeniaki siedziały w przydrożnym rowie w jednej z podmroteckich wsi. Zauważyła je przejeżdżająca tamtędy kobieta i zawiadomiła policję.

Kobieta, która wezwała policję z pewnością uratowała te psy od pewnej śmierci. Przemarznięte maluchy zabrała do domu i tam czekała na przyjazd patrolu. Niestety, nie była w stanie zająć się pieskami dłużej, a ponieważ na terenie gminy nie ma żadnego schroniska, do którego można by przekazać szczeniaki, mundurowi zabrali je do komisariatu. Sprawa zakończyła się szczęśliwie, ponieważ dwóch policjantów postanowiło zabrać psy do siebie już na zawsze.