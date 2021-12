Omijanie pojazdu ustępującego pierwszeństwa pieszym czy wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi - na takie m.in. wykroczenia zwracała uwagę bydgoska policja w czasie tej akcji. Dron sfilmował aż dwanaście potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.

Piesi należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zapewnienie im bezpieczeństwa należy do priorytetów bydgoskich policjantów. Stąd też liczne działania i apele do kierowców o zwracanie uwagi i zwiększenie ostrożności podczas jazdy w rejonie przejść dla pieszych. Niestety, jak pokazuje poniższy film, w dalszym ciągu kierowcy nie jadą zgodnie z przepisami w rejonie przejść dla pieszych.Podczas tej akcji, dziewięciu kierowców zostało ukaranych mandatem karnym, a trzech pouczono.