Zmiany, zmiany, zmiany! Jak jeździć komunikacją miejską w Sylwestra i Nowy Rok?

Autobusy i tramwaje w Sylwestra i Nowy Rok będą kursowały inaczej. Zmiany w rozkładzie jazdy czekają m.in. pasażerów w Bydgoszczy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu

W mieście nad Brdą 31 grudnia komunikacja miejska będzie kursowała według wakacyjnych rozkładów jazdy. Tak będzie do 20:30. Następnie na wybranych liniach będą wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu - informuje Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy:- Zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowej nr 1 oraz linii autobusowych nr 51, 62, 81, 82 i 89,- w ramach linii nr 89 zostaną wykonane 3 kursy w godzinach wieczornych (wyjazdy kolejności linii nocnych w kierunku Fordonu) z Błonia na Tatrzańskie o godzinie 21.18, 21.48 i 22.20 – pomiędzy kursami linii nr 69,- linia autobusowa nr 74 będzie kursowała z ograniczoną częstotliwością, co około 40 minut,- linie autobusowe nr 53, 55, 57, 59 i 80 będą kursowały z ograniczona częstotliwością, co około 60 minut,- bez zmian będą funkcjonowały linie nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 76, 77, 79 (nie będzie wykonywała kieszeniowych wjazdów na Wąbrzeską), 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, za T 6 - powiedział Tomasz Okoński.W Toruniu do 30 grudnia tramwaje i autobusy funkcjonują według rozkładów jazdy obowiązujących w ferie. W Sylwestra obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy, dodatkowo kursować będą linie nr 16, 17 i 24. Po godzinie 19:00 ruch zostanie ograniczony. Nie będą wykonywane kursy oznaczone literą „d”. Od 18:00 do 4:00 (1.01) komunikacja miejska będzie bezpłatna. Z ograniczeniami w ruchu tramwajowym i autobusowym należy się też liczyć w noworoczną sobotę. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Toruniu będą obowiązywały do 7 stycznia. Ograniczenia i zmiany w rozkładach czekają też mieszkańców Grudziądza i Inowrocławia. Szczegóły na stronach internetowych miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych.Więcej: