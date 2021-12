Podpalenie na Wiatrakowej: na filmie pięciu nastolatków, policja zna ich nazwiska

Publikacja nagrań i zdjęć pomogła. Policjanci ustalili osoby, które mogą mieć związek z podpaleniem przy ul. Wiatrakowej w Bydgoszczy. To pięciu nastolatków.

Do zdarzenia doszło w połowie listopada. W ogniu stanął garaż i parkujący w nim mercedes. Spłonął także motorower, pomieszczenie gospodarcze zakładu elektromechanicznego oraz elewacja budynku.- Z opinii biegłego wynika, że ogień przy Wiatrakowej to było podpalenie – mówi Lidia Kowalska z biura prasowego kujawsko-pomorskich policjantów. Po tym wydarzeniu właściciel posesji w jednym z pomieszczeń mieszkalnych, przynależnych do spalonego garażu i pomieszczenia zakładów, zamontował kamerę. Kilka dni później do pomieszczenia weszło pięciu młodych mężczyzn i - jak wynika z nagrania głosowego - mogą mieć oni bezpośredni związek z wcześniejszym podpaleniem.Policja w poniedziałek opublikowała nagrania i zdjęcia z kamery, prosząc o pomoc w identyfikacji znajdujących się na nich osób. - Szybko udało się ustalić ich personalia. Po publikacji wizerunku do komisariatu zgłosiła się matka wraz z 15-latkiem, który był w grupie osób widocznych na filmie – opowiada policjantka. Funkcjonariusze znają już też personalia pozostałych osób – mają 14, 15, 16 i 19 lat, będą również przesłuchani w tej sprawie. Lidia Kowalska dodaje, że na tym etapie postępowania trudno jeszcze powiedzieć, komu i jakie zarzuty zostaną postawione.