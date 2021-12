Gotowi, by pomagać na granicy z Białorusią. Terytorialsi zmieniają kolegów

Żołnierze 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej zmieniają swoich kolegów na granicy polsko-białoruskiej. W Toruniu w poniedziałek odbył się uroczysty apel przed wyjazdem kilkudziesięcioosobowej grupy terytorialsów.

- Najważniejsze przy wykonywaniu zadania jest wasze bezpieczeństwo – mówił dowódca do żołnierzy podczas apelu. - Wszyscy jesteśmy bardzo przejęci, chcemy jak najlepiej wypełnić powierzone zadania – tłumaczyli żołnierze.– Będziemy wspomagać miejscową ludność na granicy wschodniej, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Nasze wsparcie będzie polegało na patrolowaniu okolicznych terenów.Żołnierze są przygotowani do wyjazdu, odbyli cykl szkoleń polegających na sprawdzeniu ich wiedzy i umiejętności do realizacji zadań w tamtych warunkach, były również prowadzone rozmowy z psychologiem. - Będą prowadzić patrole piesze oraz wodne na rzece Bug, jeżeli warunki na to pozwolą - celem przeciwdziałania nielegalnej migracji ze strony białoruskiej – wyjaśnia Maciej Hulisz, dowódca 81. batalionu lekkiej piechoty w Toruniu.Żołnierze spędzą na granicy z Białorusią dwa tygodnie.