Spłonął m.in. garaż, mercedes, motorower. Rozpoznajesz ich? [wideo, zdjęcia]

Policjanci z komisariatu na bydgoskim Szwederowie proszą o pomoc w identyfikacji osób przedstawionych na zdjęciach oraz filmie, podejrzewanych o podpalenie m.in. prywatnego garażu i samochodu.

Funkcjonariusze prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia mienia. Zdarzenie miało miejsce 16 listopada 2021 r. przy ul. Wiatrakowej w Bydgoszczy. - Wówczas sprawcy spalili garaż, a wraz z nim samochód marki Mercedes Benz, motorower, pomieszczenie gospodarcze zakładu elektromechanicznego oraz elewację budynku. Z opinii biegłego z dziedziny pożarnictwa wynika, że było to podpalenie – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.Po opisywanym zdarzeniu pokrzywdzony w jednym z pomieszczeń mieszkalnych, przynależnych do garażu i pomieszczenia zakładu zamontował kamerę. - Kilka dni później - 26 listopada 2021 r. - do pomieszczenia tego weszło pięciu mężczyzn. Jak wynika z nagrania głosowego mogą oni mieć bezpośredni związek z wcześniejszym podpaleniem – tłumaczy komisarz.Policjanci zbierają informacje mogące przyczynić się do identyfikacji mężczyzn przedstawionych na zdjęciach oraz filmie. Można je przekazać osobiście w komisariacie policji przy ul. Toruńskiej 19 lub telefonicznie pod numerem tel. 47 751 52 54, a także całodobowo pod numerami 47 751 52 69 lub 112 powołując się na znak sprawy L.dz. II-Kr 4306/21.