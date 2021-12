W święta mniej wypadków i kolizji w regionie. Pijanych kierowców nie brakowało

W całym kraju od Wigilii do niedzieli doszło do 110 wypadków drogowych, w których zginęły cztery osoby, a rannych zostało 140/fot. Facebook

- Na kujawsko-pomorskich drogach święta przebiegły wyjątkowo spokojne - podsumowują policjanci z regionu. Nikt nie zginął, ale w ręce funkcjonariuszy wpadło 29 pijanych kierowców.

Podczas minionego świątecznego weekendu na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do trzech wypadków drogowych, w których nikt nie zginął, a cztery osoby zostały ranne. - Policjanci odnotowali również 121 kolizji drogowych i zatrzymali 29 kierujących pojazdami, którzy wcześniej spożywali alkoholu - informuje st. asp. Remigiusz Rakowski z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - W trakcie kontroli drogowych policjanci zwracali szczególną uwagę na stan trzeźwości kierujących, prędkość, stan techniczny pojazdów oraz to czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. Okazało się, że głównymi grzechami kierowców było przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, brak wyobraźni za kierownicą, brawura oraz przecenianie swoich umiejętności - dodaje.W całym kraju od Wigilii do niedzieli doszło do 110 wypadków drogowych, w których zginęły cztery osoby, a rannych zostało 140. Policja w ciągu trzech ostatnich dni ujawniła na polskich drogach 511 nietrzeźwych kierujących - to spadek o kilkadziesiąt przypadków w stosunku do poprzednich lat.