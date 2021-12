Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie w naszym regionie silnego mrozu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Minimalna temperatura może sięgnąć miejscami nawet minus 18 stopni.

Prognoza dotyczy wszystkich powiatów województwa. Od niedzieli wieczora (godz. 18.00) do poniedziałku rano (godz. 9.00) temperatura może spaść od minus 16 do minus 13 stopni, a lokalnie - do minus 18. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 proc.