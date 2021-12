Finał akcji „Ciepło serca w słoiku”, z myślą o potrzebujących

Organizatorzy i wolontariusze akcji „Ciepło serca w słoiku”. Fot. Tatiana Adonis Fot. materiały prasowe

Świąteczne jedzenie trafiło do potrzebujących. W Bydgoszczy odbył się finał akcji „Ciepło serca w słoiku”. Mieszkańcy nie zawiedli. Daniami ze świątecznego stołu podzielili się z bezdomnymi.

Żywność można było przynosić na pl. Wolności. Wśród darów znalazły się też: kosmetyki i ciepła odzież.



Część darów rozdano potrzebującym na miejscu, następnie samochody z jedzeniem rozjechały się po mieście, by dotrzeć do miejsc, gdzie koczują bezdomni. Wcześniej prezenty, które udało się zebrać podczas akcji trafiły do pięciu domów dziecka.