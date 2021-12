Policja szuka sprawcy rozboju na stacji paliw w Inowrocławiu. Ktoś go zna?

Do przestępstwa doszło w czwartek (23 grudnia) około godz. 22.00 na stacji paliw przy ul. Dworcowej w Inowrocławiu. Mężczyzna zagroził personelowi przedmiotem przypominającym broń i zażądał pieniędzy. Po zabraniu gotówki uciekł.

Do przestępstwa doszło około godz. 22.00 na stacji paliw przy ul. Dworcowej w Inowrocławiu. Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę, spodnie typu moro oraz buty sportowe z czerwonymi wstawkami. Przed budynkiem stacji założył czapkę typu kominiarka. Po wejściu do środka, zagroził personelowi przedmiotem przypominającym broń i zażądał pieniędzy. Po zabraniu gotówki uciekł. Wszystkie osoby, które przebywały w tym rejonie i zauważyły coś podejrzanego lub mają wiedzę, która pozwoli zidentyfikować sprawcę i zatrzymać go, proszone są o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu pod numerem telefonu 601 593 102 lub 112. Można również dzwonić anonimowo.