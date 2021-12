- Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich i wszyscy te święta przeżywają - mówił biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk, który był dziś gościem Rozmowy dnia Polskiego Radia PiK.

- Bóg przychodzi do każdego człowieka, przychodzi do wszystkich: do wierzących i do niewierzących, bo to On jest gospodarzem tych świąt, to nie my jesteśmy gospodarzami. My możemy albo przyjąć tego gospodarza, zaprosić Go, albo przejść przez te święta tylko w jakimś obrzędzie, w atmosferze wypoczynku - mówi bp. Krzysztof Włodarczyk, gość porannej Rozmowy Dnia.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ