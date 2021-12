Kolejne zatrzymanie w sprawie nielegalnego przewożenia imigrantów w regionie

Kryminalni z Bydgoszczy aresztowali na trzy miesiące Bogdana B. Może on mieć związek z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy Polski. Początek tej sprawy sięga października bieżącego roku, kiedy to w podtoruńskim Lubiczu zatrzymano samochód, w którym przewożeni byli imigranci z Iraku.

W samochodzie prowadzonym przez Polkę policjanci odkryli wówczas 42 osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę.38-latka przewożąca imigrantów usłyszała zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia czterdziestu dwóch osób, pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy RP wbrew przepisom ustawy oraz czerpania korzyści majątkowej w umożliwieniu i ułatwianiu cudzoziemcom nielegalnego pobytu na terenie Polski i została aresztowana.Praca kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Komendy Miejskiej Policji w Toruniu pozwoliła na wytypowanie kolejnej osoby, która mogła mieć związek z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy RP. To właśnie 43 - letni Bogdan B., mieszkaniec Gdańska zatrzymany na polecenie prokuratora przez policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Bydgoszczy.Prokurator postawił mu zarzuty: działalność od 24 października do 1 grudnia 2021 r. w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było osiągnięcie korzyści majątkowych w zamian za organizowanie przekraczania granicy Rzeczpospolitej Polskiej wbrew przepisom; umożliwianie migrantom przemieszczania się z granicy polsko – białoruskiej do granicy niemiecko – polskiej, a nadto kierowanie działaniami 4 osób, które organizowały nielegalne przekraczanie granicy polsko – białoruskiej, a następnie transportowały samochodami migrantów w kierunku granicy polsko – niemieckiej.W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy zorganizowali nielegalne przekroczenia granicy i ułatwiali dalsze przemieszczanie się po terytorium RP nie mniej niż 61 migrantom. Podejrzany skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator, powołując się na obawę matactwa oraz grożącą mu surową karę, skierował do Sądu Rejonowego w Toruniu wniosek o aresztowanie na okres 3 miesięcy. Jednocześnie, na poczet grożącej podejrzanemu grzywnie zastosował wobec niego zajęcie samochodu osobowego.