Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Polskiego Radia PiK. Lampion z symbolicznym światłem przekazali harcerze z Bydgoszczy.

– To światełko ma być przekazywane ze świeczki na świeczkę by w tym czasie pokazać, że jesteśmy razem - mówili harcerze.W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.