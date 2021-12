Powiat świecki buduje i remontuje za pieniądze z rządowych konkursów

Powiat świecki wraz z gminami otrzymał niemal 70 mln zł w ramach konkursów rządowych. Z samorządowcami spotkał się minister Łukasz Schreiber. Jak podkreślił, pieniądze trafiają do samorządów niezależnie od barw partyjnych, a na Polskim Ładzie nikt nie traci.

- Jak jeździmy i rozmawiamy, podsumowujemy to, co się udało zrobić w piątym z naszych powiatów, licząc Bydgoszcz w szóstym nawet, i tak naprawdę, oprócz tych kalkulacji wielkich ośrodków miejskich, gdzie jednak zbyt często - mam wrażenie - dochodzą do głosu jakieś przekonania i zapatrywania polityczne, to w każdym innym miejscu, jak mówię, niezależnie od tego, czy się spotykamy z samorządowcami z Prawa i Sprawiedliwości, z PSL-u, SLD, czy najczęściej z samorządowcami, którzy nie są zrzeszeni w żadnej z partii politycznych, ten bilans każdemu wychodzi dodatni - mówił minister Łukasz Schreiber.- Jesteśmy przygotowani do tego żeby, złożyć dokument do trzeciej edycji rządowego konkursu - mówi Barbara Studzińska, starosta świecki. - Te projekty to jest budowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym, budowa ścieżki rowerowej do Głogówka i przebudowa drogi powiatowej, poza tym chcemy również złożyć dwa projekty w konkursie dla tak zwanych miejscowości popegeerowskich - w tym przypadku chodzi o projekt drogowy i o adaptację do nowych funkcji obiektu zabytkowego przy domu dziecka w Bąkowie. Są to zadania o wartości kilka, a nawet kilkadziesiąt milionów złotych, jak na przykład budowa sali gimnastycznej. Wartość tej budowy szacujemy na 10 - 12 mln zł, ale to jest najdroższy projekt. Reszta ma wartość do 10 i 8 i mniej milionów złotych, ale są to zadania, których nie jesteśmy absolutnie w stanie sfinansować z własnych środków. Dzięki temu funduszowi będziemy mogli przystąpić do realizacji zadań ważnych dla mieszkańców powiatu świeckiego - mówi Barbara Studzińska.Więcej w materiale Roberta Erdmanna.