Bydgoszcz pisze program do walki z dyskryminacją i wykluczeniem

Jak miasto może przeciwdziałać dyskryminacji? Na to pytanie ma odpowiedzieć Program na rzecz równego traktowania. W Bydgoszczy wkrótce rozpoczną się prace nad tym dokumentem.

Bydgoszcz od lat kładzie duży nacisk na problem równego traktowania.- Właśnie dlatego realizujemy od kilku lat program „Szkoła otwarta i tolerancyjna", podpisaliśmy w Urzędzie Miasta Bydgoszczy „Kartę różnorodności" i „Kartę równości kobiet i mężczyzn społeczności lokalnej" - mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy i przewodnicząca Bydgoskiej Rady do spraw Równego Traktowania. Rada istnieje od lipca 2019 roku i zajmuje się wszelkimi przejawami dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, religię, orientację seksualną czy narodowość. Jednym z jej zadań jest także wypracowanie Programu na rzecz równego traktowania.- Chcemy opracować program, który będzie konkretnymi działaniami z harmonogramem, z celami, priorytetami. Chcemy ustalić, co mamy w mieście zrobić, i kiedy, aby przeciwdziałać dyskryminacji, i aby odpowiedzieć na problemy zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy - zapowiada Iwona Waszkiewicz.Program ma być gotowy do wakacji.Więcej w materiale Tatiany Adonis i w dokumencie pt. „Diagnoza sytuacji grup narażonych na wykluczenie oraz kierunki działań w zakresie polityki równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy: DIAGNOZA