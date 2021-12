To Asia zauważyła pożar. Dzięki ośmiolatce i jej wujkowi nie doszło do tragedii

Bohaterska postawa małej dziewczynki i jej 18-letniego wujka z Grudziądza! Dzięki spostrzegawczości ośmiolatki i szybkiej reakcji nastolatka udało się wszystkich mieszkańców wyprowadzić z płonącego budynku.

Do zdarzenia przy ul. Fortecznej w Grudziądzu doszło kilka dni temu. - Byłam z wujkiem i wtedy zauważyłam ten dym. Wujek powiedział, że to pewnie z komina, ale ja powiedziałam, że to z okna kamienicy – opowiada 8-letnia Asia. - Wtedy wujek też to zauważył, więc poszedł do góry po ludzi. Ja wtedy stałam na dole, ludzie wyszli, zaczęły spadać kawałki okna na dół. Przyjechała straż pożarna. Wtedy troszeczkę się bałam, ale stałam tam na dole.18-latek zadzwonił po strażaków i pomógł mieszkańcom w opuszczeniu palącego się budynku. W pożarze lekko ranna została właścicielka mieszkania.Dziewczynka dostała za swoją postawę podziękowania od straży pożarnej. - Dostałam misia i kolorowankę, a pani dyrektor dała mi prezent, dyplom i cała szkoła już wie – mówi Asia.