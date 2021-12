W diecezji włocławskiej proboszczowie wybiorą formę kolędy

Ordynariusz diecezji włocławskiej bp Krzysztof Wętkowski zarządził, że kolędy będą mogły odbyć się w jednej z trzech form wybranych przez proboszczów. Zaapelował też o modlitwę w intencji m.in. ustania pandemii, a także chorych i zmarłych z powodu koronawirusa.

Zarządzenie wydane zostało w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami.Proboszczowie mogą zdecydować o złożeniu tradycyjnej wizyty duszpasterskiej w domach wiernych, którzy wcześniej o to poproszą, a tam, gdzie zrezygnują z tradycyjnej kolędy mogą zrosić wiernych do kościoła na mszę dla wskazanej grupy - np. według tradycyjnego planu wizyty duszpasterskiej. Mogą wybrać też połączenie obu form, czyli zorganizowanie mszy dla rodzin z poszczególnych rejonów parafii oraz udanie się do tych rodzin, które wyraźnie o to poproszą.W zarządzeniu podkreślono, że duszpasterze powinni śledzić na bieżąco wydawane przez stronę rządową rekomendacje i w oparciu o nie realizować zamierzenia kolędowe.Bp Wętkowski zwrócił się również do wiernych o modlitwę w intencji ustania pandemii, a także w intencji chorych, zmarłych w wyniku zarażenia koronawirusem oraz w intencji personelu medycznego i wszystkich niosących pomoc osobom chorym. Duszpasterzy poprosił, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia, o szczególną modlitwę wypraszającą boże błogosławieństwo dla wiernych ich parafii.