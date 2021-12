To pierwsza taka impreza bożonarodzeniowa w bydgoskim Nowym Fordonie. Trzy miejscowe rady osiedli zakasały rękawy i zorganizowały świąteczny festyn dla mieszk ...

W sobotę rano przy Drodze Starotoruńskiej na wysokości tzw. Portu Drzewnego przypadkowy przechodzień natrafił na zwłoki. Z ustaleń policjantów wynika, że to p ...

2021-12-18, godz. 15:00

Nowa Lewica proponuje cztery rozwiązania, które mają się złożyć na „ulgę noworoczną” dla obywateli. To obniżka VAT z 23 do 15 procent oraz z 8 procent do zera ...

» więcej