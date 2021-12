Amerykański Senat zatwierdził nominację Marka Brzezińskiego na ambasadora USA w Warszawie

Będzie to druga dyplomatyczna misja Marka Brzezinskiego jako ambasadora. Fot. Wikipedia

Kandydatura Marka Brzezińskiego została przyjęta w serii głosowań nad kilkunastoma innymi nominacjami dyplomatycznymi i sędziowskimi, m.in. byłego burmistrza Chicago Rahma Emmanuela na ambasadora w Japonii.

Będzie już to druga dyplomatyczna misja Brzezinskiego jako ambasadora. Za kadencji prezydenta Baracka Obamy był ambasadorem USA w Sztokholmie w Szwecji. Wcześniej był m.in. dyrektorem ds. Rosji w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego w administracji Billa Clintona. Był też jednym z doradców Joe Bidena podczas jego zwycięskiej kampanii prezydenckiej w 2020 roku.



Podczas wysłuchania przed komisją spraw zagranicznych Senatu Brzezinski zebrał dobre opinie od polityków obydwu partii, którzy wskazywali, że do jego obowiązków w Warszawie będzie należało naciskanie w sprawie wartości demokratycznych, zwłaszcza wolności mediów. Sam dyplomata podkreślał też swój sprzeciw przeciwko Nord Stream 2.



Mark Brzezinski to syn Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Z wykształcenia jest prawnikiem i dyplomatą. W ramach stypendium Fullbrighta napisał pracę „Walka o konstytucjonalizm w Polsce”. Za działalność na rzecz Polski został w 2009 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.