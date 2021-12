Nowa Lewica proponuje cztery „ulgi noworoczne” dla obywateli

Nowa Lewica proponuje cztery rozwiązania, które mają się złożyć na „ulgę noworoczną” dla obywateli. To obniżka VAT z 23 do 15 procent oraz z 8 procent do zera, rekompensaty za wzrost cen energii, a także likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN - mówili Włodzimierz Czarzasty i Rober Biedroń.

W sobotę w jednym z warszawskich hotelu odbywa się pierwsza Rada Krajowa Nowej Lewicy, na której uzupełniony zostanie Zarząd Krajowy partii. Ponadto wybrany zostanie sąd partyjny i komisja rewizyjna, a także komisje m.in. statutowa i programowa.Wcześniej odbyła się część otwarta dla mediów, na której współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń wystąpili razem na tle dwóch stołów z produktami żywnościowymi, na przykładzie których pokazali ceny w roku 2015 i w roku 2021. Jak wynika z zestawienia, ceny niemal wszystkich produktów wzrosły o kilkadziesiąt procent.- Minęło 6 lat rządów PiS. Obiecywali nam, że Polska wstanie z kolan. Po 6 latach możemy jasno powiedzieć - jedyne, co wstało z kolan za rządów PiS, to na pewno ceny - mówił Biedroń.Czarzasty powiedział, że „jest firma, której inflacja się opłaca - tą firmą jest rząd”. - Na podwyżkach cen rząd zyskuje - bo ma większe dochody z VAT. Dzięki temu rząd ma więcej środków na te wszystkie nierealne rzeczy - podkreślał Czarzasty. Z kolei podwyżki cen energii wynikają m.in. z tego, że rząd nie rozwinął fotowoltaiki i wiatraków, a także nie wybudował sieci przesyłowych.Nowa Lewica ma jednak cztery rozwiązania, które mogą być remedium na wzrost cen. - Chcielibyśmy przekazać rządowi PiS ulgę noworoczną, mając nadzieję, że ten rząd pójdzie po rozum do głowy - powiedział Biedroń.Pierwszy punkt to obniżenie VAT z 23 do 15 procent. Oznacza to, przekonywali liderzy Nowej Lewicy, że na każdym litrze benzyny będzie się zyskiwało 25 groszy i w kieszeni każdego z nas zostanie ekstra 200 zł miesięcznie. - To dla wielu emerytów jest być albo nie być - mówił Biedroń.Z kolei tam, gdzie VAT jest 8 proc., powinien być obniżony do zera procent - dodał Czarzasty, zaznaczając, że dotyczyłoby to np. książek, ale przede wszystkim żywności.Biedroń zwracał uwagę, że ceny prądu i gazu w Polsce rosną najszybciej w UE i niedługo mało kogo będzie stać, by płacić jeszcze więcej za energię.- Jako lewica w ramach ulgi noworocznej proponujemy rekompensaty za gaz i prąd bez kryterium dochodowego - mówił Czarzasty. - My proponujemy rekompensaty, które trafią do każdej polskiej rodziny i to jeszcze przed świętami - dodał Biedroń. Koszt tego, jak dodał, to kwota ok. 7,5 mld zł.Czwarta propozycja dotyczy wykorzystania środków z KPO. - Cholera mnie bierze jak patrzę, co robi rząd ze środkami z KPO - mówił Czarzasty. Zwracał uwagę, że środki te nie są przyznane przez Komisje Europejską, bo rząd nie chce rozwiązać Izby Dyscyplinarnej SN, choć jest projekt klubu Lewicy w tej sprawie, z którego można skorzystać.- Czy nieodwieszenie trzech sędziów (zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną - PAP) jest warte 260 mld złotych? - pytał Czarzasty, odnosząc się do kar nałożonych na Polskę przez TSUE za niewykonanie jego decyzji ws. ID SN. - Oskarżam rząd o głupotę państwową - dodał.- Składamy te propozycje nie tylko dla opozycji, ale w prezencie dla premiera Morawieckiego - mówił Biedroń. - To cztery rzeczy, które trzeba wdrożyć w Polsce, by ludziom żyło się lepiej - dodał.Oficjalna część Rady Krajowej zakończyła się owacją na stojąco dla wolnych mediów.Podczas posiedzenia Rada Krajowa Nowej Lewicy wybrała 53-osobowy Zarząd Krajowy, na który składają się współprzewodniczący partii Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty, 14 wiceprzewodniczących, sekretarz generalny i 36 nowo wybranych członków i członkiń m.in. współprzewodniczący województw.Zatwierdzono również zakres działania wiceprzewodniczących partii.Marek Dyduch będzie odpowiadał m.in. za politykę historyczną i sprawy ochrony środowiska, Krzysztof Gawkowski m.in. za obronę narodową i służby specjalne, Arkadiusz Iwaniak za rolnictwo, Łukasz Komoniewski za infrastrukturę, Anita Kucharska-Dziedzic za zdrowie, politykę społeczną i rodzinę, Beata Maciejewska za klimat i energię, Anna Mackiewicz za edukację, sport i turystykę, Wanda Nowicka za sprawy mniejszości etnicznych, politykę senioralną i łączność Polaków z zagranicą.Paulina Piechna-Więckiewicz będzie odpowiedzialna za kwestie dotyczące samorządu, Małgorzata Moskwa-Wodnicka - za politykę regionalną, Joanna Scheuring-Wielgus - za kulturę i środki przekazu, Andrzej Szejna - za sprawy zagraniczne i Unii Europejskiej, Krzysztof Śmiszek - za praworządność i prawa człowieka, a Dariusz Wieczorek za gospodarkę i finanse publiczne.Ponadto Gawkowski w sprawach bieżących będzie zastępował pod nieobecność Roberta Biedronia (szefa frakcji Wiosny).Ustalono ponadto, że to prezydium Zarządu Krajowego będzie odpowiedzialne za podejmowanie decyzji politycznych i bieżące zarządzanie.Podczas Rady Krajowej powołano krajowy sąd partyjny oraz komisje rewizyjną, statutową i radę programową. Utworzono także komisję historyczną, który będzie się zajmowała polityką historyczną i dorobkiem historycznym lewicy – na jej czele stanął były przewodniczący SLD Krzysztof Janik.