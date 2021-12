Będzie moc w Grudziądzu. Orlen wybuduje elektrownię gazowo-parową!

W Grudziądzu wybudowana zostanie elektrownia gazowo-parowa. To efekt przeprowadzonej aukcji mocy.

– Bardzo się cieszę z tego powodu – podkreśla Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. – Budowa elektrowni w naszym mieście będzie największą prowadzoną inwestycją w Grudziądzu i przyniesie miastu wiele korzyści. To wpływy podatkowe do budżetu, nowe miejsca pracy, możliwość uczestnictwa w procesie budowy dla lokalnych firm czy wreszcie szansa na wsparcie naszej kultury lub sportu.Jak czytamy w komunikacie prasowym, Grupa ORLEN zakontraktowała co najmniej 2,17 GW na aukcji głównej na rok dostaw 2026, przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spośród minimum 18 zakontraktowanych jednostek Grupy ORLEN, dwa planowane nowe bloki gazowo-parowe w Ostrołęce (obowiązek mocowy ok. 696 MW) i Grudziądzu (obowiązek mocowy ok. 518 MW) uzyskają kontrakty 17-letnie.Tego typu rozstrzygnięcia oznaczają, że pewne jest powstanie w Grudziądzu elektrowni gazowo-parowej. Umowa zgodnie z założeniami ma być realizowana przez spółkę CCGT Grudziądz z umową mocową na 17 lat.Czas oddania do użytku to przełom 2025/26 roku.