Jakie objawy przy Omikronie? Mówi o tym dr Paweł Rajewski

Nietypowy ból gardła czy zatkane zatoki - to mogą być objawy nowego wariantu koronawirusa - Omikron - twierdzi dr Paweł Rajewski - wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Drugi przypadek tego wariantu wykryto w piątek w Polsce. Dr Rajewski apeluje, by w przypadku objawów infekcji, pozostać w domu.– To są objawy, które możemy pomylić z każdym zwykłym przeziębieniem. Jeśli zatem wystąpi u nas niespecyficzny ból gardła, uczucie zapchanego nosa, duże osłabienie, bóle ciała, zwłaszcza okolicy lędźwiowej, nie bagatelizujmy tego, zostańmy w domu, wykonajmy test w kierunku koronawirusa, żeby nie przenosić zakażenia na innych. Powinniśmy też się szczepić. Ruszyły szczepienia dla młodych grup wiekowych 5-11 lat. Zachęcam do tych szczepień, z tego względu, że dzieci, niestety, również chorują coraz ciężej na COVID-19, ale są głównie doskonałym transmiterem wirusa do innych osób – dodał.Dr Rajewski zwrócił też uwagę, że pacjenci trafiają do szpitali zbyt późno, kiedy saturacja spada poniżej 90 %, a już w przypadku saturacji na poziomie 94% powinniśmy zgłaszać się do lekarza pierwsze kontaktu lub na SOR.Liczba hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w naszym regionie nadal jest na wysokim poziomie, dlatego wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zapowiedział, że w Kujawsko-Pomorskiem zostanie zabezpieczonych 250 dodatkowych łóżek covidowych (w 14 szpitalach). Miejsca dla pacjentów z COVID-19 zostaną utworzone, m.in. w szpitalu miejskim w Bydgoszczy i w Toruniu, a także w lecznicach w Grudziądzu, Rypinie czy też Nakle, Więcborku i Mogilnie.