Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do sekcji zwłok

Policja wyjaśnia okolicznością tragicznego wypadku w Kwieciszewie (powiat mogileński). Samochód przejechał leżącą na drodze kobietę.

Do wypadku doszło w czwartek o godz. 19.55. - Dyżurny mogileńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o tragicznym wypadku w miejscowości Kwieciszewo. Policjanci ustalili wstępnie, że na prostym i nieoświetlonym odcinku drogi - kierujący pojazdem marki Hyundai i20 - najechał na leżącą na jezdni 60-latkę – relacjonuje st. asp. Tomasz Bartecki, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie.Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kobiety. Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do sekcji zwłok. 62-letni kierowca był trzeźwy. Aktualnie trwają czynności zmierzające do ustalenia, czy najechanie było bezpośrednią przyczyną śmierci.