Nowe wozy dla strażaków. Są też odznaczenia dla tych, którzy przeżyli wypadek

Do 19 jednostek OSP z naszego województwa trafi siedem średnich i dwanaście lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. W trakcie uroczystości marszałek uhonorował strażaków, którzy wzięli udział w wypadku w Czernikowie.

Przekazanie wozów odbyło się przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Zakup wozów współfinansował samorząd województwa przy wsparciu UE - w kwocie blisko 8 mln zł.Marszałkowskimi medalami Unitas Durat zostali odznaczeni trzej druhowie OSP Czernikowo – wszyscy uczestniczyli w tragicznym wypadku, w którym zginęło dwoje innych strażaków. - Noszę strażacki mundur już ponad 30 parę lat i dobrze wiem, jak wygląda strażacka służba i co czują w sercach ci strażacy, którzy uczestniczyli w tym smutnym wydarzeniu – mówił wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. - Dlatego pan marszałek postanowił odznaczyć ich swoim wyróżnieniem - marszałkowskim Unitas Durat.- Robiliśmy swoje, byliśmy wtedy w drodze do niesienia pomocy, a to wydarzenie nas zweryfikowało - wspominał Dariusz Popławski, prezes OSP Czernikowo. - Nasi przełożeni chcą nas wynagrodzić za to, że podczas służby ulegliśmy takiej tragedii, jaka się wydarzyła. Osobiście mam uraz kręgosłupa, moi dwaj koledzy mają jeszcze problemy ze zdrowiem i są w trakcie rehabilitacji, ale myślę, że wrócimy do zdrowia i do funkcjonowania.