Ocalili życie, ale spłonęło wszystko. Pomóż rodzinie policjanta odbudować dom [zdjęcia]

Policjant z Bydgoszczy i jego rodzina stracili w pożarze dom i cały dobytek. - Zawsze oddany, służył wszystkim pomocą, był przyjacielem, a teraz sam potrzebuje pomocy. Pomóżmy odbudować im dom – proszą policjanci.

Dom asp. szt. Michała Stachury w Nowej Wsi Wielkiej spłonął w minioną środę na skutek nieszczęśliwego wypadku. – To nasz kolega-policjant, przewodnik psa służbowego. Michał i Jego rodzina w jednej chwili stracili dobytek całego życia. Nic nie udało się uratować… dosłownie nic – czytamy w apelu przesłanym przez Monikę Chlebicz, rzeczniczkę komendanta wojewódzkiego policji. – Michał, Agnieszka i ich dzieci: 12-letnia Zuzia i 10-letni Szymon nie mieli szansy, aby zabrać jakąkolwiek rzecz. Wybiegli z domu tak jak stali, a razem z nimi trzy pieski, w tym Midas – specjalnie wyszkolony pies policyjny. Ocalili to najcenniejsze – życie! Teraz zaczynają od nowa. I to dosłownie… Sprawmy, aby uwierzyli w ludzką dobroć. Pomóżmy odbudować im dom.