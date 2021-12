GDDKiA unieważniła przetarg na budowę odcinka S10 Bydgoszcz- Emilianowo

Do 20 grudnia bydgoski o/Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czeka na wyjaśnienia firmy Budimex w sprawie budowy pierwszego odcinka drogi S10. Przypomnijmy, że drogowcy wybrali ofertę Budimexu jako najkorzystniejszą, ale właśnie unieważnili swoją decyzję.

- Jesteśmy zmuszeni do przeprowadzenia ponownej weryfikacji oferty wybranego wcześniej wykonawcy, i tym samym jesteśmy też zmuszeni unieważnić wybór najkorzystniejszej oferty z 16 listopada. Jednocześnie wezwaliśmy firmę Budimex do złożenia stosownych wyjaśnień, i firma ma na to czas do 20 grudnia bieżącego roku. Po bardzo wnikliwym rozpatrzeniu tychże wyjaśnienie będziemy w stanie ocenić, na ile, i czy w ogóle zaistniałe okoliczności wpłyną na wynik postępowania przetargowego - mówi Kinga Puchowska z bydgoskiego oddziału GDDKiA.Przypomnijmy, firma Budimex wyceniła realizację pierwszego z czterech odcinków S10 pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem na kwotę niemal 410 milionów złotych.GDDKiA poinformowała także, że wybrała najkorzystniejszą ofertę na projekt i budowę S10 na odcinku Solec - Toruń Zachód. Spośród ośmiu ofert, jakie wpłynęły w ramach postępowania przetargowego wybór padł na konsorcjum firm KOBYLARNIA (lider) oraz MIRBUD (partner). Koszt prac wyceniono na niemal 426 milionów złotych (425 869 442,92 zł).Jak zapewnia GDDKiA środki na realizację wszystkich odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń są zabezpieczone.