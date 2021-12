Radni z Torunia zdecydowali: 400 zł dopłaty do miejsca w prywatnym żłobku

Klub Koalicji Obywatelskiej poprze przyszłoroczny budżet Torunia. Radni przedstawili zadania, które będą realizowane w 2022 roku. Pieniądze zarezerwowano między innymi na dopłaty do prywatnych żłobków.

- Wsparcie miasta dotyczy pierwszego kwartału. W drugim rodzice będą korzystać z programu rządowego - mówi przewodniczący klubu Łukasz Walkusz.- Rusza program, tak zwany Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który będzie polegał na wspieraniu rodziców dzieci żłobkowych poprzez stosowny voucher. Natomiast powstał problem pewnej luki, kiedy to pieniądze jeszcze nie zostaną uruchomione. My od początku mówiliśmy, że tak jak do tej pory, miasto Toruń, przynajmniej w pierwszym kwartale, powinno wspierać żłobki niepubliczne. Udało się. Przez pierwszy kwartał miasto udzieli dzieciom żłobkowym dotacji w wysokości 400 zł. Dodatkowo, od września, zgodnie z naszym wnioskiem ruszy program miejski wspierania rodziców dzieci w wieku żłobkowym. Będzie to będzie najprawdopodobniej kwota 150 zł, oprócz tych środków, które będą z centrali - mówi Łukasz Walkusz.W budżecie zarezerwowano także pół miliona złotych na organizację pomocy psychologicznej dla uczniów. W przyszłym roku w Toruniu ma się także rozpocząć budowa szkoły przy ul. Strzałowej.Budżet na 2022 roku radni przegłosują na jutrzejszej sesji rady miasta.Więcej w materiale Michała Zaręby.