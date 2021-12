Strażacy pomagają w powrocie do zdrowia po COVID-19. Ty też możesz!

Na koncie jest już ponad 4 tysiące - potrzeba prawie 7 tysięcy. Strażacy Ochotnicy z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego w Osiu (powiat świecki) zorganizowali zbiórkę na zakup 3 koncentratorów tlenu.

– Urządzenia będą wypożyczane za darmo na tlenoterapię chorych na COVID - 19 mówi prezes jednostki Łukasz Świątek– Powód zbiórki jest prosty. Na koncentratory jest wielkie zapotrzebowanie. Zakupione wiosną urządzenie przepracowało już setki godzin, jest w stałym użytku, do nas nie wróciło. Chodzi o to by pomóc mieszkańcom gminy w leczeniu po covidzie – dodał Łukasz Świątek.Więcej informacji na temat zbiórki jest na facebookowym profilu Jednostki.